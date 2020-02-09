9 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 февраля в истории

9 февраля – День память Иоанна Златоуста Фото: instagram.com/darkfaerietales_

9 февраля – Международный день стоматолога. Православные христиане чтят память Иоанна Златоуста. Именины в этот день празднуют Дмитрий, Иван, Петр и Анна.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 9 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 февраля.

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Международный день стоматолога 2020. Этот неофициальный профессиональный праздник врачей-стоматологов, который ежегодно отмечается 9 февраля во всем мире. В этот день принято поздравлять дантистов, а многие из них устраивают себе выходной.

Какой праздник 9 февраля

9 февраля 2020 года чтят память Иоанна Златоуста, известного как архиепископа Константинопольского, который является одним из самых почитаемых святых. Ему молятся о помощи в духовном развитии, поиске себя и благополучии в семейных отношениях. Иоанн Златоуст – защищает людей, которые находятся в отчаянии.

Народные приметы на 9 февраля

Облака быстро идут по направлению ветра – примета того, что снега не будет. Если же они движутся против ветра – это приведет к снегопадам.

Низкое небо 9 февраля – наступят холода.

Обжечься, споткнуться и порезаться 9 февраля – плохая примета.

Что можно делать 9 февраля

В этот день стоит поминать близких и готовить ритуальные блюда.

Считается, что Златоустов день прекрасно подходит для лечения зубной боли.

Самое время попросить ума для обучения, работы или любых других важных решений.

Что нельзя делать 9 февраля

Нельзя в этот день получать и дарить подарки. Считалось, что 9 февраля происходят плохие порчи и наговоры.

На Златоуста нельзя мыть голову – плохая примета.

Интересные и важные события в Украине и мире

1849 – Весна народов: по предложению Гарибальди в Риме была провозглашена республика.

1893 – первое представление оперы Джузеппе Верди "Фальстаф" состоялось в театре "Ла Скала" в Милане.

1900 – 20-летний американский теннисист Двайт Ф. Дэвис основывает названный в честь него Кубок Дэвиса. Первым обладателем кубка Дэвиса были США, со счётом 3:0 победившие Великобританию.

1948 – в Токио основан Всемирный центр айкидо Айкикай.

1963 – первый полет узкофюзеляжного среднемагистрального пассажирского самолета Boeing 727. С 60-х по 80-е годы Boeing 727 являлся одним из самых популярных авиалайнеров в мире.

1969 – первый полет Boeing 747 – первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолет.

1996 – в Институте тяжелых ионов в Германии объявлено об открытии 112-го элемента с атомной массой 285, "коперниция".

2010 – утверждение Европарламентом нового состава Европейской комиссии.

2016 – в Абхазии введен запрет на аборты.

Кто родился 9 февраля

1773 – Уильям Генри Гаррисон, американский политик, 9-й президент США (с 4 марта по 4 апреля 1841 года).

1910 – Жак Моно, французский биохимик и микробиолог, нобелевский лауреат по физиологии и медицине (1965).

1943 – Джо Пеши, американский киноактер, лауреат премии "Оскар". Наибольшую известность получил благодаря сотрудничеству с Мартином Скорсезе в фильмах "Бешеный бык", "Славные парни" и "Казино".

1945 – Миа Фэрроу, американская актриса. Первоначальную известность Фэрроу принесла роль Эллисон МакКензи в телевизионной мыльной опере "Пейтон-Плейс", а также непродолжительный брак с Фрэнком Синатрой.

1981 – Том Хиддлстон, британский актер кино, телевидения, театра и озвучивания. Наиболее известен по фильмам "Полночь в Париже", "Выживут только любовники", "Багровый пик" и роли Локи в кинематографической вселенной Marvel.

1987 – Магдалена Нойнер, немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

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