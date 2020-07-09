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9 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 июля в истории

Какой сегодня праздник, 9 июля? День независимости – в Аргентине и Южном Судане, День сотрудников органов дипломатической службы – в Азербайджане, День работников органов налоговой службы – в Казахстане, День уничтожения стрелкового оружия. День преподобного Давида Солунского, Тихвинской иконы Божией Матери – в православном календаре. Давид Земляничник – в народном календаре. Именины празднуют: Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 9 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 июля.

9 июля: какой сегодня праздник
9 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День независимости – празднуется в Аргентине и Южном Судане.
  • День сотрудников органов дипломатической службы – отмечается в Азербайджане.
  • День работников органов налоговой службы – празднуется в Казахстане.
  • Международный день уничтожения стрелкового оружия (Small Arms Destruction Day) – был учрежден ООН в 2001 году.

Какой сегодня праздник

9 июля в православной церкви чествуется день памяти преподобного Давида Солунского. Также проводится празднование чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери.

В народе 9 июля отмечается Давид Земляничник. В этот период люди собирали не только ягоды земляники, но и листья, которые использовали в медицине.

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Приметы на 9 июля

  • идет дождь – значит, все лето будет дождливым;
  • солнечная погода обещает хорошую погоду до осени.
  • хороша земляника, пока роса не спала.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1762 – императрица Екатерина II взошла на российский престол.
  • 1877 – в Уимблдоне состоялся первый чемпионат по теннису.

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  • 1887 – день рождения бумажных салфеток.
  • 1961 – в канадском городе Виннипеге открыт памятник Тарасу Шевченко.
  • 1997 – между Украиной и НАТО подписан договор о сотрудничестве.

Кто родился 9 июля

  • 1751 – Николай Шереметев, русский меценат, покровитель искусств.
  • 1946 – Бон Скотт, австралийский музыкант, вокалист группы AC/DC.
  • 1946 – Митч Митчелл, английский рок-барабанщик.
  • 1950 – Виктор Янукович, политик и государственный деятель, экс-президент Украины.
  • 1951 – Крис Купер, американский актер.
  • 1956 – Том Хэнкс, американский актер, режиссер, продюсер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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