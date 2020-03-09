9 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 марта в истории

Какой сегодня праздник 9 марта 2020 года? Всемирный день диджея 2020. Православные христиане отмечают день Иоанна Предтечи. Именины празднуют: Иван, Софрон, Илларион.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 9 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 марта.

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День диджея 2020. 9 марта диджеи негласно отмечают свой профессиональный праздник. Эта дата учреждена в 2002 году по инициативе организации Nordoff Robbins Music Therapy, использующей музыку для лечения различных заболеваний.

9 марта – день Иоанна Предтечи Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

9 марта: какой праздник

9 марта 2020 года почитается день Иоанна Предтечи. В народе этот день называли "обертение", в знак того, что птицы в этот день возвращаются из теплых краев. Женщины старались не стирать 9 марта белье, хорошим знаком было встретить в этот день аиста. Чтобы защититься от злых духов, хозяева клали на порог наточенные ножи, рисовали кресты на окнах и дверях, привязывали к кровати чертополох или ставили рядом икону.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Приметы на 9 марта

Щебечут синицы 9 марта – вскоре установится теплая погода.

Теплый день – апрель тоже будет теплым.

Снег на крышах лежит – Пасха будет снежной.

В лесу 9 марта дятел стучит – весна придет поздно.

Птицы вернулись из теплых краев вовремя – ждите хорошего урожая.

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Что нельзя делать 9 марта?

Запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.

Нельзя ничего резать или стричь. Рекомендуется в этот день вообще не брать нож в руки.

В этот день стоит избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.

Интересные и важные события в Украине и мире

1796 – бракосочетание Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне.

1804 – Франция официально передала Луизиану США.

1822 – Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы.

1908 – основан футбольный клуб "Интернационале" (Милан).

1959 – в Нью-Йорке на ярмарке игрушек продемонстрирована новинка – кукла по имени Барби.

1964 – с конвейера сошел первый Ford Mustang.

2001 – массовые акции протеста в Киеве в рамках акции "Украина без Кучмы".

Кто родился 9 марта

1814 – Тарас Шевченко, украинский поэт и художник ("Кобзарь").

1934 – Юрий Гагарин, первый космонавт Земли.

1955 – Орнелла Мути, итальянская киноактриса ("Римские приключения", "Расследование", "Веселые и загорелые").

1964 – Жюльет Бинош, французская киноактриса, обладательница премий "Оскар" и "Сезар" ("Английский пациент", "Шоколад", "Три цвета: Синий").

1970 – Шеннон Лето, американский рок-музыкант, барабанщик альтернативной группы Thirty Seconds to Mars.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020-го в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

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