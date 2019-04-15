9 мая: будет ли выходной в Украине

Узнайте, как украинцы отдыхают на 9 мая и будет ли этот день выходным

9 мая в Украине: отменили или нет Фото: Depositphotos

Будет ли выходной на 9 мая в 2019 году? С приближением майских праздников этот вопрос все больше интересует украинцев. Ведь зная эту информацию, можно заранее спланировать свой законный отдых, посещение исторических и значимых мест, экскурсии, поездки, вылазки на природу или другую программу выходного дня.

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Праздник 9 мая в Украине

Ранее, до 2015 года, День Победы, или как он уже по-новому называется День победы над нацизмом во Второй мировой войне – это государственный праздник и официальный выходной день в Украине.

Этот праздник был установлен в советское время Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года в ознаменование принятия капитуляции Германии во Второй мировой войне и победы советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

Новое название праздника было принято 9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины согласно законопроекту № 2539 "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 гг." в рамках украинского закона о декоммунизации.

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9 мая в Украине отменили или нет

На самом деле разговоры о смене статуса этого праздника ходят давно, и тема отмены празднования 9 мая или же его переноса на 8 мая уже неоднократно поднималась. Инициатором этой идеи выступал Украинский институт национальной памяти, в частности его директор Владимир Вятрович.

В частности, в 2018 году в Раду был внесен законопроект, предлагающий лишить День победы 9 мая статуса выходного, но оставить при этом его в числе государственных праздников. А также перенести выходной на День памяти и примирения 8 мая.

Однако на сегодняшний день официальной информации об отмене или переносе праздника нет. Поэтому календарь майских праздников дней по-прежнему включает 9 мая как официальный выходной день. А предыдущий день 8 мая укорочен на 1 час, как предпраздничный.

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