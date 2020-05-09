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9 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 мая в истории

Ольга Козачок
Сегодня, 05:05

Какой сегодня праздник, 9 мая? День победы над нацизмом во Второй мировой войне, второй из двух Дней памяти и примирения, День Европы, День Глафиры Горошницы. Именины празднуют Василий, Иван, Николай, Петр, Степан.

В православном календаре – День поминовения усопших воинов, а также чтится память священномученика Василия, святителя Стефана, праведной девы Глафиры. Именины празднуют Василий, Иван, Николай, Петр, Степан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 9 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 мая.

9 мая: какой сегодня праздник
9 мая: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День победы над нацизмом во Второй мировой войне – в Украине является государственным праздником и выходным днем, начиная с 2016 года. Ранее в Украине отмечался советский праздник День Победы.
  • День Победы – отмечается во многих постсоветских странах, а также в Израиле, Сербии, Черногории.
  • День памяти и примирения – второй из двух дней, посвященных жертвам Второй мировой войны, согласно резолюции 59/26 Генеральной Ассамблеи ООН.
  • День Европы – приурочен ко дню основания Совета Европы и празднуется странами Евросоюза.
  • Всемирный день справедливой торговли – праздник ООН, внедряющий принципы торговли, которая должна соответствовать международным стандартам.
  • Всемирный день мигрирующих птиц – экологическая кампания ООН, призванная расширить знания людей о перелетных птицах.

Какой сегодня праздник

9 мая православная церковь отмечает день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского, святителя Стефана, епископа Великопермского, праведной девы Глафиры. Также 9 мая проводится поминовение воинов, погибших во время Второй мировой войны.

В народе 9 мая отмечался день Глафиры Горошницы в честь мученицы Глафиры Амасийской. Это считалось благоприятное время для посадки гороха.

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Приметы на 9 мая

  • На Глафиру Горошницу пора высаживать горох и картофель.
  • Если на Глафиру ласточки совьют гнездо – к удаче.
  • Кукует кукушка – к хорошей погоде.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1911 – проведена первая в мире телевизионная передача ученым Борисом Розингом.
  • 1913 – первый полет гидроплана С-10 "Гидро" Игоря Сикорского.
  • 1944 – в ходе Второй мировой войны был освобожден Севастополь.

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  • 1945 – в Москву был доставлен Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.
  • 1964 – Луи Армстронг с песней Hello, Dolly возглавил американский хит-парад.

Кто родился 9 мая

  • 1837 – Адам Опель, немецкий бизнесмен, основатель компании Opel.
  • 1924 – Булат Окуджава, советский поэт, композитор, бард.
  • 1949 – Билли Джоэл, американский рок-певец.
  • 1952 – Виктор Резников, советский композитор, поэт.
  • 1962 – Дэвид Гаан, английский музыкант, вокалист Depeche Mode.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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