9 ноября: какой сегодня праздник, приметы, суеверия, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 9 ноября в истории, что нельзя делать

Что нельзя делать 9 ноября. Фото: pixabay

9 ноября - 313-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 52 дня. Именины - Андрей, Капитолина, Марк, Нестор. В Азербайджане празднуют День государственного флага, Украина - День украинской письменности и языка.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 9 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 ноября.

Какой православный праздник 9 ноября – что нельзя делать

В православной церкви 9 ноября почитается память Нестора Летописца, который прославился своими летописями. Кроме того, Нестор являлся монахом Киево-Печерской Лавры, и именно его перу принадлежит "Повесть временных лет", в которой Нестор подробно описал жизнь и деяния первых князей. Ученые говорят о том, что именно Нестор Летописец был современником апостолов и многих святых, которые известны в христианской церкви.

Народные приметы на 9 ноября

Гусь 9 ноября на лед выходит – плавать долго по воде будет, значит, зима наступит нескоро.

Иней на деревьях 9 ноября предвещает мороз.

Туман утром – жди оттепели.

Снег выпал на сырую землю – весна, по приметам, будет ранней, и можно будет увидеть большое количество подснежников.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 ноября

В 1799 – Наполеон Бонапарт с помощью военных ликвидирует режим Директории.

1906 – Теодор Рузвельт становится первым американским президентом, посетившим другую страну.

1911 - Парижанин Жорж Клод патентует неоновую рекламу.

1989 – В ночь с 9 на 10 ноября открывается свободный проход граждан из Восточной в Западную часть Берлина. Начинается разрушение Берлинской стены.

1989 - Фактический руководитель Китайской Народной Республики Дэн Сяопин уходит в отставку с поста председателя Центрального военного совета КНР.

2005 – европейский зонд "Венера-экспресс" стартовал к Венере.

Кто родился 9 ноября

В 1832 году родился Эмиль Габорио, французский писатель, один из основоположников детективного жанра.

1929 - Александра Пахмутова, композитор.

В 1934 – Карл Саган, американский астроном.

1984 – Дельта Гудрем, австралийская поп-певица.

Напомним, в октябре 2018 года 24 числа наступило полнолуние. Сегодня.Lifestyle рассказывал, как повлияет полнолуние на нашу жизнь.