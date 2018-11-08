9 ноября: какой сегодня праздник, приметы, суеверия, что нельзя делать
Узнайте о самых важных событиях 9 ноября в истории, что нельзя делать
9 ноября - 313-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 52 дня. Именины - Андрей, Капитолина, Марк, Нестор. В Азербайджане празднуют День государственного флага, Украина - День украинской письменности и языка.
Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 9 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 ноября.
Какой православный праздник 9 ноября – что нельзя делать
В православной церкви 9 ноября почитается память Нестора Летописца, который прославился своими летописями. Кроме того, Нестор являлся монахом Киево-Печерской Лавры, и именно его перу принадлежит "Повесть временных лет", в которой Нестор подробно описал жизнь и деяния первых князей. Ученые говорят о том, что именно Нестор Летописец был современником апостолов и многих святых, которые известны в христианской церкви.
Народные приметы на 9 ноября
- Гусь 9 ноября на лед выходит – плавать долго по воде будет, значит, зима наступит нескоро.
- Иней на деревьях 9 ноября предвещает мороз.
- Туман утром – жди оттепели.
- Снег выпал на сырую землю – весна, по приметам, будет ранней, и можно будет увидеть большое количество подснежников.
Интересные и важные события в Украине и мире 9 ноября
В 1799 – Наполеон Бонапарт с помощью военных ликвидирует режим Директории.
1906 – Теодор Рузвельт становится первым американским президентом, посетившим другую страну.
1911 - Парижанин Жорж Клод патентует неоновую рекламу.
1989 – В ночь с 9 на 10 ноября открывается свободный проход граждан из Восточной в Западную часть Берлина. Начинается разрушение Берлинской стены.
1989 - Фактический руководитель Китайской Народной Республики Дэн Сяопин уходит в отставку с поста председателя Центрального военного совета КНР.
2005 – европейский зонд "Венера-экспресс" стартовал к Венере.
Кто родился 9 ноября
В 1832 году родился Эмиль Габорио, французский писатель, один из основоположников детективного жанра.
1929 - Александра Пахмутова, композитор.
В 1934 – Карл Саган, американский астроном.
1984 – Дельта Гудрем, австралийская поп-певица.
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