9 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 сентября в истории

Сегодня отмечаем день Анфиса Рябинница Фото: Pixabay

Сегодня, 9 сентября, 252-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 113 дней. Именинники – Анфиса, Пимен, Савва (Сава). Международный день красоты, а в Северной Корее и Таджикистане – отмечают День независимости.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 9 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 сентября.

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9 сентября: какой праздник и как провести этот день

9 сентября по народному календарю – Анфиса Рябинница. Считалось, что в этот день нужно собрать спелые гроздья рябины и подвесить их под крышей. Это должно было принести удачу в следующем году. Рябина, по поверью, – мощный оберег от нечистой силы, поэтому она должна обязательно присутствовать в доме.

Приметы на 9 сентября:

Гром гремит 9 сентября – осень будет теплой.

Много желудей – зима будет суровой.

Большой урожай рябины – осень будет дождевой.

9 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1834 – первые студенты начали свою учебу в Киевском университете. Первым и единственным факультетом на то время был философский факультет.

1850 – Калифорния стала 31-м штатом США.

1913 – киевский военный летчик Петр Нестеров впервые в мире сделал на самолете "мертвую петлю" – одну из фигур высшего пилотажа ("петля Нестерова").

1920 – начал работать Киевский авиационный завод.

1944 – подписан договор между СССР и Польшей о принудительном выселении украинцев из их этнических земель, которые вошли в состав Польской республики.

2006 – начался космический полет астронавтки НАСА, украинки Гайдемари Стефанишин-Пайпер.

Кто родился 9 сентября

1585 – французский политик, кардинал Арман Жан дю Плесси, герцог где Ришелье.

1769 – основоположник современной украинской литературы, украинский писатель, драматург Иван Котляревський.

1828 – русский писатель, граф Лев Толстой, наиболее известный по роману "Война и мир".

1901 – выдающийся украинский физик Лев Шубников.

1908 – итальянский писатель Чезаре Павезе.

1923 – американский педиатр, лауреат Нобелевской премии, врач Даниел Карлтон Гайдузек.

1941 – разработчик ОС "Unix" Деннис Ритчи.

1966 – американский актер Адам Сендлер.

1950 – британский актер Хью Грант.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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