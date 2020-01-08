9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 января в истории

9 января – день Стефана Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

9 января православные христиане отмечают день Стефана, в Панаме – День жертв. Именины в этот день отмечают Антонина, Елена, Давид, Степан, Федор и Яков.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 9 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 января.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Какой праздник 9 января

По народному календарю 9 января – день Стефана. Морозы в это время обычно усиливались, поэтому считалось, что пришла настоящая зима.

9 января продолжались Святки и народные гуляния. В этот день девушки обязательно гадали на скорое замужество. Для этого на столе рассыпали семена и считали их. Если их количество будет четным, то в этом году девушка станет на свадебный рушник, если нет, то свадьбы придется еще подождать.

Приметы на 9 января

Вороны сидят на снегу – скоро потеплеет.

На улице 9 января не видно мелких птиц – к снегопадам.

Ночью на Стефана красная луна – к потеплению.

Интересные и важные события в Украине и мире

1599 – в Массельбурге (Шотландия) создана древнейшая из официально зарегистрированных масонских лож.

1648 – Богдана Хмельницкого избрали гетманом Запорожской Сечи.

1792 – заключен Ясский мирный договор, который положил конец Русско-турецкой войне 1787 – 1791 годов.

1951 – официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

1992 – провозглашение независимости Сербской Республики.

2007 – миру представили первый iPhone.

Кто родился 9 января

1797 – Фердинанд Врангель, российский мореплаватель и полярный исследователь, адмирал.

1878 – Джон Бродес Уотсон, американский психолог, основатель бихевиоризма.

1908 – Симона де Бовуар, французская писательница, философ, идеолог феминистского движения ("Второй пол").

1913 – Ричард Никсон, 37-й президент США (1969 – 1974).

1924 – Сергей Параджанов, кинорежиссер, считается одним из основателей "новой советской волны" и "поэтического кинематографа" ("Тени забытых предков", "Цвет граната").

1941 – Джоан Баэз, американская политическая активистка, автор и исполнитель песен в стиле фолк и кантри.

1944 – Джимми Пейдж, британский гитарист, композитор, основатель культовой рок-группы Led Zeppelin.

1955 – Дж. К. Симмонс, американский киноактер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA ("Одержимость").

1970 – Лара Фабиан, бельгийская певица.

1982 – Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма.

1989 – Нина Добрев, канадская актриса ("Дневники вампира").

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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