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9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 января в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:48
9 января – день Стефана
9 января – день Стефана
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

9 января православные христиане отмечают день Стефана, в Панаме – День жертв. Именины в этот день отмечают Антонина, Елена, Давид, Степан, Федор и Яков.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 9 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 января.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Какой праздник 9 января

По народному календарю 9 января – день Стефана. Морозы в это время обычно усиливались, поэтому считалось, что пришла настоящая зима.

9 января продолжались Святки и народные гуляния. В этот день девушки обязательно гадали на скорое замужество. Для этого на столе рассыпали семена и считали их. Если их количество будет четным, то в этом году девушка станет на свадебный рушник, если нет, то свадьбы придется еще подождать.

Приметы на 9 января

  • Вороны сидят на снегу – скоро потеплеет.
  • На улице 9 января не видно мелких птиц – к снегопадам.
  • Ночью на Стефана красная луна – к потеплению.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1599 – в Массельбурге (Шотландия) создана древнейшая из официально зарегистрированных масонских лож.
  • 1648 – Богдана Хмельницкого избрали гетманом Запорожской Сечи.
  • 1792 – заключен Ясский мирный договор, который положил конец Русско-турецкой войне 1787 – 1791 годов.
  • 1951 – официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
  • 1992 – провозглашение независимости Сербской Республики.
  • 2007 – миру представили первый iPhone.

Кто родился 9 января

  • 1797 – Фердинанд Врангель, российский мореплаватель и полярный исследователь, адмирал.
  • 1878 – Джон Бродес Уотсон, американский психолог, основатель бихевиоризма.
  • 1908 – Симона де Бовуар, французская писательница, философ, идеолог феминистского движения ("Второй пол").
  • 1913 – Ричард Никсон, 37-й президент США (1969 – 1974).
  • 1924 – Сергей Параджанов, кинорежиссер, считается одним из основателей "новой советской волны" и "поэтического кинематографа" ("Тени забытых предков", "Цвет граната").
  • 1941 – Джоан Баэз, американская политическая активистка, автор и исполнитель песен в стиле фолк и кантри.
  • 1944 – Джимми Пейдж, британский гитарист, композитор, основатель культовой рок-группы Led Zeppelin.
  • 1955 – Дж. К. Симмонс, американский киноактер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA ("Одержимость").
  • 1970 – Лара Фабиан, бельгийская певица.
  • 1982 – Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма.
  • 1989 – Нина Добрев, канадская актриса ("Дневники вампира").

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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