"Адские небеса" напугали жителей США: в чем причина этого явления
Впечатляющие фотографии появились на Reddit, а также в Twitter
В американском штате Орегон из-за масштабных лесных пожаров небо стало красно-оранжевым. Жители из регионов, охваченных огнем, делятся в социальных сетях "апокалиптическими" фотографиями. Одни восхищаются "адскими небесами", другие – напуганы. Об этом сообщает издание Hard.
Власти Орегона уже объявили тревогу и начали эвакуацию из самых опасных населенных пунктов. По официальной информации, огонь охватил более 90 тысяч гектаров лесов в штате.
Фотографии с "апокалиптическим" небом также появились на Reddit. Один из таких снимков был размещен 8 сентября под заголовком: "Небо в Орегоне стало кроваво-красным из-за пожаров в Калифорнии. Это фото сделано в середине дня".
Oregon skies are a blood red as a result of the California Fires. This was taken in the middle of the day. from r/nextfuckinglevel
Пользователь Twitter сравнил эти снимки с изображениями поверхности Марса.
"Это Орегон днем. Без фильтров, просто штат горит. Горячие угольки падали с неба".
"Безумное небо в Стейтоне, Орегон. С ума сойти, это фото не рассвета или заката. Это вид в 11 утра".
"Невероятно. Чем ближе мы подъезжаем, тем становится темнее. Вы не поверите, но это день".
Напомним, ранее фотограф Элиас Касиотис во время солнечного затмения сфотографировал необычный рассвет в Катаре.
Смотрите видео: необычное явление накрыло канадский город
Также мы писали, как в Австралии удалось снять на видео редкое природное явление.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное