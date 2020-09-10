"Адские небеса" напугали жителей США: в чем причина этого явления

Впечатляющие фотографии появились на Reddit, а также в Twitter

В американском штате Орегон из-за масштабных лесных пожаров небо стало красно-оранжевым. Жители из регионов, охваченных огнем, делятся в социальных сетях "апокалиптическими" фотографиями. Одни восхищаются "адскими небесами", другие – напуганы. Об этом сообщает издание Hard.

Власти Орегона уже объявили тревогу и начали эвакуацию из самых опасных населенных пунктов. По официальной информации, огонь охватил более 90 тысяч гектаров лесов в штате.

Фотографии с "апокалиптическим" небом также появились на Reddit. Один из таких снимков был размещен 8 сентября под заголовком: "Небо в Орегоне стало кроваво-красным из-за пожаров в Калифорнии. Это фото сделано в середине дня".

Пользователь Twitter сравнил эти снимки с изображениями поверхности Марса.

"Это Орегон днем. Без фильтров, просто штат горит. Горячие угольки падали с неба".

"Безумное небо в Стейтоне, Орегон. С ума сойти, это фото не рассвета или заката. Это вид в 11 утра".

"Невероятно. Чем ближе мы подъезжаем, тем становится темнее. Вы не поверите, но это день".

Напомним, ранее фотограф Элиас Касиотис во время солнечного затмения сфотографировал необычный рассвет в Катаре.

Смотрите видео: необычное явление накрыло канадский город

Также мы писали, как в Австралии удалось снять на видео редкое природное явление.

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