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Агрессивный осьминог под водой напал на мужчину: видео

Инцидент произошел с дайвером из Маяка Гамова, входящего в состав РФ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:28
Осьминог напал на дайвера
Осьминог напал на дайвера
Фото: Pixabay

На YouTube-канале Bruno Karett появилось видео нападения агрессивного осьминога на японского дайвера из Маяка Гамова, входящего в состав РФ, сообщает таблоид Daily Mirror.

На опубликованных в интернете кадрах показано, как крупный осьминог обвивает аквалангиста своими щупальцами. Мужчина пытается избавиться от животного, но оно продолжает цепляться за его ногу. Наконец ему удается сбросить осьминога, и моллюск прячется в камнях.

Смотрите видео: тысячи моллюсков выбросились на пляж

К слову, осьминоги обитают во всех тропических и субтропических морях и океанах, в том числе у Тихоокеанского побережья США, у берегов Британской Колумбии, Аляски, России, Японии и Корейского полуострова. Обычно они избегают контактов с людьми.

Смотрите видео: осьминог напал на дайвера

Ранее "Сегодня" писали об открытии нового вида гигантских осьминогов. Длина некоторых экземпляров может достигать нескольких метров, а вес – 50 килограмм. Также сообщалось, что на пляже в Британии зафиксировано необычное нашествие осьминогов. Ученых обеспокоило странное поведение этих морских обитателей.

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