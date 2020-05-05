Активист в костюме смерти с косой обратился к телезрителям с мощным призывом: видео

Юрист Даниэль Ульфельдер попробовал переубедить нарушителей карантина

В эфире программы новостей американского телеканала ABC юрист Дэниел Ульфельдер в черном костюме смерти с косой обратился к жителям Флориды, призывая их отказаться от пляжного отдыха во время пандемии коронавируса.

Активист попросил зрителей соблюдать правила карантина и придерживаться социальной дистанции, чтобы уберечь себя от опасной инфекции.

"Я думаю, что мы должны принять более эффективные меры. Еще слишком рано и нецелесообразно возвращаться на общественные пляжи. Я очень настороженно отношусь к этому", – сказал юрист в прямом включении и отметил, что на пляже, который он посетил 1 мая, было много людей.

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"Я знаю, насколько красивы наши пляжи. Но если мы не примем меры, вирус выйдет из-под контроля", – резюмировал Ульфельдер.

К слову, несмотря на пандемию коронавируса, некоторые американские штаты постепенно возвращаются в рабочий режим.

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Напомним, ранее в украинском городе Збараж (Тернопольская область) местный житель пришел за покупками в супермаркет в маске чумного доктора. Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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