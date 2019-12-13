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Акула-людоед не смогла съесть мужчину и убила себя: жуткое видео

Подобный случай произошел впервые за 16 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:19
Акула чуть не съела дайвера в клетке Фото: Marcelo Cidrack / Unsplash
Акула чуть не съела дайвера в клетке
Фото: Marcelo Cidrack / Unsplash

Мексиканец Артуро Ислас Алленде опубликовал в своих социальных сетях впечатляющее видео попытки акулы-людоеда съесть дайвера в клетке. Инцидент произошел в прибрежных водах острова Гуадалупе, штат Нижняя Калифорния. На видео с хищником обратила внимание газета Daily Mirror.

По словам представителей компании Nautilus, которая устроила погружение, большие белые акулы редко проявляют агрессию. Подобный случай произошел впервые за 16 лет их работы.

На кадрах, снятых 9 октября, агрессивная крупная рыба подплывает к клетке с четырьмя дайверами и застревает рылом между прутьями в метре от туристов. Пытаясь вырваться на свободу, она изворачивается и ранит себя о железные штыри. На следующих секундах ролика из жабр хищника идет кровь, после чего его мертвое тело опускается на дно.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

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Туристическая компания Nautilus следовала закону и имела разрешение на проведение экскурсии в ареале обитания больших белых акул.

Большая белая акула или акула-людоед – одна из крупнейших хищных рыб на Земле. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Белые акулы встречаются в водах всех океанов, кроме Северного Ледовитого. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы.

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Источник: Сегодня
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