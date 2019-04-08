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Акула неожиданно атаковала мужчину: видео

Аквалангисту наложили около 50 швов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:01
Акула напала на австралийца
Акула напала на австралийца
Фото: Depositphotos

В водах Красного моря длиннокрылая акула напала на аквалангиста. Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание The Mirror.

Инцидент произошел в июне 2018 года, но ролик был размещен только сейчас. На кадрах видно, как австриец Александр Краенкл подплывает к спущенному с судна канату, чтобы подняться на борт. В этот момент к нему приближается акула и кусает его за правую ногу.

"Я не понимал, что происходит. Я посмотрел вниз и увидел уплывающую от меня акулу, — вспоминает 51-летний мужчина. — Затем я заметил, что через костюм проступает что-то зеленое — так выглядела кровь под водой".

Краенкл поднялся на поверхность и сообщил о ранении. Спустя пару часов на помощь прибыл медик с ближайшего судна. Он обработал австрийцу раны и наложил около 50 швов. "У меня с собой было немного водки, и каждый раз, когда мне накладывали швы, я делал небольшой глоток", — рассказывает он. Мужчина заключил, что не бросит заниматься дайвингом, несмотря на произошедшее.

Напомним, в сети появилось видео, на котором дельфины отгоняют акулу от аквалангистов. Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой.  Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы

Смотрите видео: в Австралии серфер голыми руками отбился от четырехметровой акулы

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