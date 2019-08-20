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Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео

Мужчина успел снять на видео, как хищник хватает большого тарпона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:28
Акула вырвала улов у мужчины из рук и попала на видео
Акула вырвала улов у мужчины из рук и попала на видео
Фото: Depositphotos

Акула-молот вынырнула и резко вырвала улов из рук рыболовного гида Роба Горта из США. Мужчина успел снять на видео, как хищник хватает большого тарпона весом 180 фунтов (81,6 килограмма). Об этом сообщает The Daily Mail.

"Да он сидит играется с рыбой. И вместо того, чтобы поднять рыбу на борт, он подергивает ее, а второй рукой снимает", – написал один из пользователей сети. "А если бы акула откусила ему руку?" – спросил второй. "Я просто в шоке, на что люди идут, чтобы получить впечатляющие кадры", – прокомментировал третий. 

Смотрите видео: в Австралии серфер голыми руками отбился от четырехметровой акулы

Тарпонная рыбалка – популярный вид спорта, во время которого используется живая рыба в качестве приманки. Тарпона ловят ради спортивного интереса и отпускают, если длина животного составляет более 1,1 метра.

Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой.  Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы

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