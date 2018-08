Американец с двумя мужскими "достоинствами" ответил на главный вопрос: фото 18+

Житель США написал книгу о жизни с двумя пенисами

Американец живет с двумя «достоинствами». Фото: pixabay

В 2014 году мужчина из США обрел всемирную известность, опубликовав в сети Reddit историй своей жизни с двумя функционирующими пенисами. Сейчас он решил пойти еще дальше и опубликовал свою первую книгу Double Header: My Life with Two Penises ("Моя жизнь с двумя пенисами"), где отвечает на все самые интересные вопросы, связанные с его анатомической особенностью. Вместе с тем, мужчина твердо решил не разглашать свое настоящие имя, все знают его по псевдониму – DoubleDickDude.

Double Dick Dude Фото: Facebook

В медицине болезнь американца называется Diphallia – редкая аномалия развития, в которой мужчина рождается с двумя половыми органами. Эта аномалия считается очень редкостной – затрагивает одного из 5,5 млн. мальчиков в Соединенных Штатах. Однако этот случай уникальный, ведь у DDD (сокращение от DoubleDickDude) два "достоинства" функционируют одинаково хорошо.

"Мой папа был удивительным человеком. Я бы хотел, чтобы многие люди были такими же сострадательными, любящими и принимающими, как он. Он сказал мне, что неважно, что думают другие люди", – рассказывает DDD.

Книга DoubleDickDude Фото: Facebook

Мужчина признался, что на протяжении всей жизни его сексуальные предпочтения были похожи на американское горки. Он переживал периоды чрезмерной сексуальной активности, спал одновременно с мужчинами и женщинами, часто менял партнеров.

"Моя простата воспаляется, если я недостаточно эякулирую. Наверное, я единственный парень с законной причиной получать оргазм ежедневно, – продолжает DDD. – Во время секса я получаю одинаковое удовольствие от стимуляции каждого из своих "достоинств", но и когда хожу в туалет также не могу обойтись одним".

DDD намерен оставаться анонимным, он отказывается от телевизионных шоу и предложений сняться в порно-фильмах.

