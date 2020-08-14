Американка получала водительское удостоверение и очень удивилась, когда рассмотрела фото

Как выяснилось, сотрудник автоинспекции сохранил в профайле не тот снимок

25-летняя Джейн Додд из американского штата Теннеси подала онлайн-заявку, чтобы продлить срок действия водительских прав, и получила документ с фотографией стула вместо своего портрета. Об этом сообщает издание The New York Post.

Как выяснилось, сотрудник автоинспекции, который занимается водительскими лицензиями, сохранил в профайле не тот снимок. Ошибку быстро исправили, когда Додд обратилась к нему с жалобой. Американке уже выдали новый документ – на этот раз с ее фотографией.

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Однако ситуация все равно не оставила знакомых Джейн равнодушными. "Мой начальник в пятницу указал на стул у двери своего кабинета и сказал: "Я думал, что это ты. Помахал ему этим утром", – смеется девушка.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о жительнице Великобритании по имени Саманта, которая отправилась в путешествие по Испании и случайно переслала неприличные фотографии не по адресу.

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Кроме этого, мы рассказывали о канадской туристке из Квебека, которая сделала снимок возле фонтана и удивилась, когда рассмотрела фон.

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