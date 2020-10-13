Американка превращает собак в диких животных. Смотрите, как все реалистично выглядит

Женщина 14 лет делает прически для четвероногих в Калифорнии

Чудеса парикмахерского мастерства для собак демонстрирует подписчикам в соцсети американка Катрина Шорт. Женщина 14 лет делает прически для четвероногих в Калифорнии. Как это выглядит – далее в материале.

Под умелыми руками Катрины пудели, ретриверы и спаниели становятся похожими на панд, жирафов, зебр и других диких животных.

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Сейчас Катрина показала, как готовится к Хэллоуину. Сама девушка оделась в костюм Эдварда Руки-ножницы, а своего пушистого клиента превратила в милого скелета.

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Тем временем необычный пес породы чау-чау стал звездой интернета.

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