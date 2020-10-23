Американский рыбак поймал сома рекордных размеров (фото)

Вес рыбы – 50 килограммов

Американский рыбак Тим Троун установил новый рекорд – на реке Чаттахучи он пойман самого большого сома в истории американского штата Джорджия. Об этом сообщает телеканал Fox8.

Вес рыбы составил 50 килограммов, что на 7,7 килограмма больше, чем у самого крупного сома, который регистрировался местным департаментом природных ресурсов ранее.

Фото: Fox8

Трону пришлось перенести рыбу на более точные весы, чтобы закрепить свой рекорд.

"Когда я увидел хвост рыбы, торчащий из воды, то все, о чем я думал, было: "Чувак, ты теперь рекордсмен штата", – рассказывает Тим Троун. Мужчина также отмечает, что в качестве приманки он использовал леща.

Голубые сомы (Ictalurus furcatus) встречаются в Северной Америке. Эти рыбы вырастают до 165 сантиметров в длину и весят до 68 килограммов.

Фото: Fox8

Напомним, ранее рыбак по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл выловил в крупнейшем притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера – 77,47 сантиметра.

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Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали об Эде Фалконере из австралийского штата Квинсленд, который рыбачил вблизи города Рейнбоу-Бич и выловил гигантского 22-килограммового трехполосного луциана длиной в 104 сантиметра.

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