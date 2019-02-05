Аномального трехглазого мутанта показали на видео

Мутация животного называется полицефалия

Родился поросенок с двумя головами и тремя глазами Фото: pixabay

Поросенок-мутант с двумя головами, двумя носами и тремя глазами появился на свет в деревне Калиан, провинция Султан-Кударат на Филиппинах. На опубликованных в сети кадрах видно, как хозяйка животного по имени Аделина Далипе держит его перед жителями деревни.

Мутация поросенка, которому дали кличку Мара Клара, называется полицефалия. Аномалия встречается у пресмыкающихся, млекопитающих и иногда у человека. Если два эмбриона в утробе не разделяются до конца, у особи развиваются два головных мозга при единых системах дыхания и пищеварения. Как правило, мутанты умирают вскоре после рождения, но бывают и исключения.

"Я считаю, что поросенку повезло. Она ведь такая необычная. Это так чудесно, что она жива и здорова, – рассказывает Аделина Далипе журналистам Daily Mail. – У малышки много энергии, как и у ее братьев и сестер. Я буду оберегать ее и заботиться о ней с должным вниманием".

Мару Клару держат в отдельной клетке, за ней постоянно присматривают.

Напомним, в Тихом океане выловили акулу-мутанта с зубами змеи. В Тайваньском институте рыбного хозяйства заявляют, что особи такого вида очень редки. Первый экземпляр был найден в 1986 году, однако с тех пор из моря доставали лишь несколько рыбин.

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