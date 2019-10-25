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Арнольд Шварценеггер высмеял iPhone 11: курьезное фото

Таким образом актер отреагировал на мемы пользователей сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:19
Арнольд Шварценеггер Фото: itc
Арнольд Шварценеггер
Фото: itc

Американский бодибилдер, актер и политик Арнольд Шварценеггер на мероприятии в честь выхода нового фильма про Терминатора в Южной Корее "засветил" свой iPhone 11. Гаджет был в чехле, который "маскирует" камеру под ракетницу из фильма Commando. Таким образом актер отреагировал на мемы пользователей сети, появившееся после презентации новинок Apple.

Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Фото: dtf.ru

Смотрите также в сюжете о смартфонах iPhone – ретроспектива:

К слову, американский легкий реактивный огнемет M202 FLASH прочно врезался в память многих именно благодаря культовому боевику режиссера Марка Лестера с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. А вот та сцена из фильма, где герой Шварценеггера в расцвете сил бодро расстреливает противников из огнемета:

Напомним, юзеры массово критиковали камеру iPhone 11 – необычный дизайн смартфона был обречен быть высмеянным в тысячах шуток. И, кажется, Арнольд Шварценеггер вывел этот троллинг на новый уровень.

Ранее "Сегодня" сообщали, что стоимость iPhone 11 стартует с 699 долларов, iPhone 11 Pro с 999 долларов, а iPhone 11 Pro Max – с 1099 долларов. При этом iPhone XS и XS Max сняты с продаж и больше не производятся.

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