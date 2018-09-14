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Банда выдр ловко обхитрила крокодила и выжила: курьезное видео

Видео было снято в заповеднике Сунгей-Булох

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:18
Выдры обманули крокодила. Фото: pixabay
Выдры обманули крокодила. Фото: pixabay

В Сингапуре выдры прогнали напавшего на них крокодила и попали на видео. На ролик обратило внимание издание The Straits Times.

Видео было снято в заповеднике Сунгей-Булох на северо-востоке страны. На нем к группе из шести выдр подплывает крокодил, прозванный среди посетителей заповедника Бесхвостым, так как у него обрублен хвост. Рептилия пытается напасть на животных, но те легко уворачиваются от ее зубов. Позже выдры окружают крокодила и прогоняют его прочь.

Профессор биологии Национального уиверситета Сингапура Н. Сивастохи (N. Sivasothi) отметил, что противостояния между выдрами и крокодилами нередко происходят в дикой природе: "Оба этих вида едят рыбу, и им приходится сосуществовать на одной территории. Иногда они натыкаются друг на друга, и выдры, как более ловкий вид, обычно начинают контакт с крокодилом и прогоняют его".

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