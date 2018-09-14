Банда выдр ловко обхитрила крокодила и выжила: курьезное видео

Видео было снято в заповеднике Сунгей-Булох

Выдры обманули крокодила. Фото: pixabay

В Сингапуре выдры прогнали напавшего на них крокодила и попали на видео. На ролик обратило внимание издание The Straits Times.

Видео было снято в заповеднике Сунгей-Булох на северо-востоке страны. На нем к группе из шести выдр подплывает крокодил, прозванный среди посетителей заповедника Бесхвостым, так как у него обрублен хвост. Рептилия пытается напасть на животных, но те легко уворачиваются от ее зубов. Позже выдры окружают крокодила и прогоняют его прочь.

Профессор биологии Национального уиверситета Сингапура Н. Сивастохи (N. Sivasothi) отметил, что противостояния между выдрами и крокодилами нередко происходят в дикой природе: "Оба этих вида едят рыбу, и им приходится сосуществовать на одной территории. Иногда они натыкаются друг на друга, и выдры, как более ловкий вид, обычно начинают контакт с крокодилом и прогоняют его".

Напомним, в сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Один из буйволов напал на спящую в кустах львицу. Заметив надвигающуюся опасность, хищница поднялась и попыталась убежать, но было видно, что она сильно истощена.

Кроме этого, мы писали, что буйвол обхитрил стаю голодных львов и спасся – видео. Бык был атакован сразу несколькими хищниками, однако выжил благодаря помощи своих собратьев.