Барменша поговорила с клиентом и получила две тысячи долларов чаевых

Подаренные посетителем деньги Кери Лайкенс решила сохранить на будущее

Девушка поболтала с посетителем и получила огромные чаевые Фото: Depositphotos

Барменша по имени Кери Лайкенс из американского города Колумбус, штат Индиана, поболтала с посетителем заведения и получила чаевые в 2,02 тысячи долларов. Инцидент произошел в баре отеля Holiday Inn, сообщает сайт телестанции WXIN.

Девушка рассказала, что на прошлой неделе один из клиентов заказал напитков на 64 доллара и завел с ней беседу. По словам Лайкенс, при оплате счета клиент оставил ей огромные чаевые.

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"Такие люди повсюду. Никогда не знаешь, кто проявит жест доброй воли и порадует тебя. Но не стоит ждать этого от других. Надо стараться и самим быть хорошим человеком", – отметила Кери и уточнила, что подаренные посетителем деньги она решила сохранить на будущее.

Менеджер отеля Джессика Меттин узнала о крупных чаевых Лайкенс и не могла поверить в произошедшее. "Я помню, что воскликнула: "Что? Да не может такого быть!" У меня в голове это не укладывалось, но все это действительно было правдой", – рассказала она.

Напомним, популярный видеоблогер MrBeast, который ведет собственный YouTube-канал, оставил 10 тысяч долларов чаевых за воду. Также "Сегодня" писали, что в американском штате Мэн (США) посетители ресторана дали официантам огромные чаевые.

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