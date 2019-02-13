Бедняк стал богачом и раздал миллионы в родной деревне

Мужчина несколько дней подряд одаривал бывших односельчан

Китаец отдал миллионы односельчанам Фото: Pixabay

В дни празднования наступившего года Свиньи по восточному календарю глава корпорации Xinjiang Tiandi Group Чжэн Дацин посетил родную деревню и раздал местным жителям подарки на миллионы юаней. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Курьезный инцидент произошел 6 февраля, в среду. Богач приехал в деревню Динцицяо (провинция Сычуань, Китай) на вертолете, чтобы побыть на малой родине хотя бы несколько дней. Все это время бизнесмен встречался с односельчанами и одаривал жителей, достигших 50-летнего возраста.

Китаец раздал односельчанам миллионы Фото: Facebook

Чжэн раздал около девяти миллионов юаней (почти 36 миллионов гривен) наличными, а также подарил землякам бытовую технику, в том числе кондиционеры, телевизоры и холодильники, на сумму три миллиона юаней (почти 12 миллионов гривен).

Сообщается, что Дацин родился в бедной деревенской семье в 1959 году. После школы он отслужил в армии и вернулся на ферму родителей. В 1985 году он уехал в Урумчи с багажом из одного старого одеяла и нескольких монет в кошельке. Уже через десять лет он основал компанию. Сейчас в составе корпорации Чжэна 16 дочерних компаний – энергетических, строительных и других. В 2005 году он занимал 146 строчку в рейтинге самых богатых китайцев по версии Forbes, однако к 2008 году опустился на 339 место.

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