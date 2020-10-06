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Бег по воде, грязи и с женой на шее. На что готовы мужчины Венгрии ради ящика пива

Сегодня, 09:19

Главными требованиями участия в соревнованиях для девушек является их возраст – от 17 лет и вес – не меньше 50 килограммов

Девушки на шее, еще и свесили ноги. И это не история любви, а невероятно веселые соревнования среди супружеских пар в Венгрии.

Видео: Сегодня

Там жены сели на шеи своим мужьям, а те должны были пробежать около 300 метров по воде, грязи и преодолеть препятствия, не уронив при этом своей избранницы.

К слову, возраст девушек обязательно должен быть от 17 лет, а вес – не меньше 50 килограммов. Всадницы карабкались, цеплялись руками и зубами, чтобы не упасть.

В необычном забеге победила венгерский пара. А в качестве приза мужчина получил свою жену и несколько ящиков пива.

Тем временем мужчина рассказал, как раз и навсегда избавился от лишнего веса благодаря простому упражнению.

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соревнования жена муж веселье
Источник: Сегодня
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