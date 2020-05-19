Бегущий за украинцем-велосипедистом страус попал на видео

Откуда страус появился в городе, не сообщается

В городе Андрушевка Житомирской области страус пробежался по улице за велосипедистом. Ролик, снятый очевидцами, появился на официальном YouTube-канале "Перший Житомирський" в понедельник, 18 мая. Откуда страус появился в городе, не сообщается.

"Всякое было в Андрушевке, но только не страусы!" – прокомментировал автор видео. За кадром слышно громкий смех.

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На видео показано, как по улице едет мужчина на велосипеде. В нескольких метрах от него бежит крупный страус. Пока неизвестно, откуда взялся этот страус и почему он бежал за велосипедистом. Запись собрал больше одиннадцати тысяч просмотров.

Напомним, в Южной Австралии сняли на видео страуса эму, который нагло таскает еду с сиденья открытой машины. Роликом поделилось сообщество Snake Catchers Adelaide на своей странице в социальной сети Facebook. Также мы рассказывали, как в Южной Африке крупный страус устроил эффектную погоню по трассе за велосипедистами. Животное на своих двух долго преследовало велогонщиков, виляя из стороны в сторону.

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