Беременная студентка сдала экзамен во время схваток и родила

Жительница Великобритании уже не в первый раз сдает экзамены перед родами

20-летняя Хиара Дарбишир родила ребенка после экзамена Фото: Khiara Mitchell-Darbyshire в Facebook

Беременная студентка Хиара Дарбишир из британского города Уэртинг чуть не родила во время экзамена в университете. 20-летняя девушка-гример отправилась на сессию через два дня после того, как врачи начали стимулировать у нее роды. Британка рассказала о своем состоянии учителю, который разрешил ей уйти, учитывая схватки. Однако Дарбишир решила сдать тест до появления ребенка, пишет Metro.

Смотрите видео: женщина на 10-м году комы тайно забеременела и родила ребенка

Как выяснилась, студентка пользовалась прибором для электромиостимуляции мышц, который помог ей облегчить боль, а также использовала дыхательные техники. После полуторачасового экзамена британка сразу же отправилась в больницу, где родила девочку по имени Поппи.

Читайте также Студентка узнала про беременность во время родов

"Я подумала, что лучше сдам все во время схваток, а не с кричащим ребенком наперевес, и просто сделала это", – призналась Дарбишир.

Дарбишир уже не в первый раз сдает экзамены перед родами. В 16 лет она писала тест по географии и испытывала сильные боли. Через несколько дней после экзамена она родила сына Хьюго (Hugo).

Напомним, студентка узнала про беременность на четвертый день после родов. Ранее мы также писали, что в Украине впервые родилась пятерня.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram