"Бесплатно питаюсь в ресторанах каждый день": блогер поделился интересным лайфхаком для студентов

Своим секретом парень поделился на странице в TikTok

Популярный блогер Ноа Уилли поделился интересным лайфхаком для студентов – он рассказал, как каждый день можно бесплатно питаться в ресторанах и кафе. Своим секретом парень поделился на странице в TikTok.

Уилли признал, что его лайфхак "немного ужасный": он научился "паразитировать" на услуге ресторанов, предоставляющих бесплатные блюда людям в день их рождения. Блогер регистрируется на сайтах ресторанов, используя специально созданные поддельные e-mail, в которых указывает разные даты рождения.

"Бесплатное питание круглый год", – подписал свой ролик молодой человек.

Однако многочисленные подписчики Ноа Уилли раскритиковали его подход. По их мнению, большинство заведений просят показать документы перед тем, как оформить такой заказ. Кроме этого, "весьма затруднительно найти недалеко от дома, места работы или учебы такое количество ресторанов и кафе, угощающих едой именинников".

Тем не менее видео Уилли собрало более 232 тысяч лайков, 18 тысяч репостов и две тысячи комментариев.

Напомним, опытный путешественник поделился простой хитростью, как можно бесплатно поесть и выпить в аэропорту. Об уловке он рассказал на платформе Reddit, где его пост обсудили почти 20 тысяч человек из США и Великобритании

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