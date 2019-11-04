Бесплатный дом и тысяча евро помощи: в Италии раздают жилье

Однако желающим получить недвижимость нужно выполнить несколько требований

На Сицилии раздают дома новым жильцам Фото: Pixabay

На итальянском острове Сицилия расположен старинный городок Каммарата, население которого постепенно сокращается. В связи с этим чиновники объявили о бесплатной раздаче жилья в этой местности.

"Я не могу видеть, как этот замечательный старый исторический центр пустеет и превращается в руины", – заявил глава города Винченцо Джамброне в комментарии для издания CNNTravel. Он отметил, что уже доступно десять свободных домов, но это только начало.

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Чтобы получить бесплатно жилье, желающие должны выполнить несколько требований:

взять обязательства отремонтировать жилье за три года;

заплатить залог пять тысяч евро, который вернут через три года в случае выполнения всех условий (завершения ремонтных работ);

предоставить четкий план развития жилья (дома в исторической части города можно превратить в жилые помещения, а также использовать в качестве ресторанов, гостиниц или магазинов).

Отмечается, что при выборе новых владельцев домов преимущество будут отдавать семейным парам с детьми. Им также будут помогать финансово – власти города обещают тысячу евро помощи.

Ранее "Сегодня" писали об аналогичном предложении в итальянском городке Самбука-ди-Сицилия. Эту "акцию" придумал местные чиновники, чтобы вернуть итальянцев в сельские районы на постоянно место жительства. Также мы рассказывали про британского бизнесмена Джейми Эббота, который решил продать трехэтажный особняк за 59 евро.

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