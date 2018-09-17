Без капли фотошопа: забавные снимки из обычной жизни взорвали сеть

Эта коллекция фотографий кажется очень странной

Курьезный снимок. Фото: из открытых источников

Эти ошеломляющие сцены и образы на фотографиях были сделаны людьми со всего мира. Сложно поверить, но ни одно из изображений не было подкорректировано в графической программе Photoshop.

На одной из фотографий показана головка мужчины, которая, казалось бы, находится на плечах у ребенка, а на другой картинке – женщина якобы показывает свою грудь. Но на самом деле – все это хорошо продуманные оптические уловки, пишет The Sun.

Забавные снимки без фотошопа появились в сети. Фото: из открытых источников Забавные снимки без фотошопа появились в сети. Фото: из открытых источников Забавные снимки без фотошопа появились в сети. Фото: из открытых источников Забавные снимки без фотошопа появились в сети. Фото: из открытых источников Забавные снимки без фотошопа появились в сети. Фото: из открытых источников Забавные снимки без фотошопа появились в сети. Фото: из открытых источников Забавные снимки без фотошопа появились в сети. Фото: из открытых источников Забавные снимки без фотошопа появились в сети. Фото: из открытых источников Забавные снимки без фотошопа появились в сети. Фото: из открытых источников Забавные снимки без фотошопа появились в сети. Фото: из открытых источников Забавные снимки без фотошопа появились в сети. Фото: из открытых источников Забавные снимки без фотошопа появились в сети. Фото: из открытых источников Забавные снимки без фотошопа появились в сети. Фото: из открытых источников Забавные снимки без фотошопа появились в сети. Фото: из открытых источников Забавные снимки без фотошопа появились в сети. Фото: из открытых источников Забавные снимки без фотошопа появились в сети. Фото: из открытых источников 1/16

Снимки удивили тысячи людей в интернете. Юзеры оставили в сети несколько тысяч озадаченных и восхищенных комментариев.

Напомним, самые неудачные свадебные фото слили в сеть. Эти снимки призваны демонстрировать красоту бракосочетания, однако в реальности они выглядят довольно пугающе. Фотографии наглядно демонстрируют, что каждый представляет себе романтику момента по-своему.

Кроме этого, мы писали о девушке, которая назвала кошку смешным именем и уехала с ней в путешествие: замечательная фотоподборка. Хозяйка четырехлапой красавицы из Канады берет ее в путешествия, а затем публикует фото своих совместных приключений в сети. Люди активно "лайкают" и комментируют фотографии.