Безработная три года искала вакансии и неожиданно разбогатела
Женщина мечтает приобрести дом
Жительница Великобритании Эмма Дрю рассказала о том, как карьера блогера помогла ей встать на ноги после трех лет неудачных попыток устроиться на работу, сообщает The Sun.
Дрю после окончания университета не могла устроиться по профессии в течение трех лет. Девушка подавала заявление на "сотни" рабочих мест и терпела неудачи, несмотря на наличие диплома Честерского университета.
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Британка поставила перед собой цель зарабатывать не менее десяти фунтов стерлингов в день (более 350 гривен) и начала вести блог об этом. Спустя некоторое время Дрю осознала, что зарабатывает благодаря блогу более 25 тысяч фунтов стерлингов (824 тысячи гривен) в год.
INSTAGRAM (@emmadrewinfo)
Позднее к работе над блогом девушка привлекла мужа, и вдвоем они посвятили блогингу все свободное время.
Блогерша мечтает увеличить свои доходы от блога и приобрести дом. Она также отмечает, что негативных сторон в такой работе хватает: она постоянно чувствует ответственность перед подписчиками и сталкивается с огромным количеством негативных комментариев.
Напомним, студентка из Великобритании заработала 60 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов гривен) за год с помощью своих видео, где она шепотом общается со зрителями. Кроме этого, мы писали, пенсионер завел блог на YouTube и внезапно прославился.
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