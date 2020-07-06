Бизнесмен похвастался защитной маской из золота за четыре тысячи долларов: фото

Мужчина рассказывает, что на улице к нему подходят люди и просят сделать селфи

Индийский бизнесмен Шанкар Кураде купил защитную маску из золота за 289 тысяч рупий (почти четыре тысячи долларов), чтобы обезопаситься от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Кураде решил заказать у местного ювелира золотую маску, когда увидел на другом мужчине подобную из серебра. "Маска тонкая, к тому же в ней есть небольшие отверстия, которые позволяют мне дышать", – рассказывает Кураде, отмечая, что на улице к нему подходят люди и просят сделать селфи.

"Когда в золотой маске выхожу на улицу, сразу оказываюсь в центре внимания. В этом регионе всем известно, что наша семья любит золото, но золотая маска – это совершенно новая вещь, поэтому люди интересуются", – добавил он.

При этом бизнесмен не уверен, что такая маска эффективно защищает от коронавируса, поэтому применяет и другие меры предосторожности.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья рассказали, как правильно носить маску в жару.

Как носить маску в жару – смотрите видео:

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