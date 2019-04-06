Благовещение 2019: что нужно делать в праздник

Узнайте, что обязательно следует сделать в праздник Благовещения 2019

Как себя вести на Благовещение Фото: Depositphotos

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 7 апреля. Это один из самых главных и значимых двунадесятых праздников в православном календаре. Благовещение означает "благая", то есть хорошая весть. Именно в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей о грядущем рождении Иисуса Христа.

Мы уже говорили о главных запретах дня, а сегодня расскажем о традициях славян, сохранившихся с древних времен, как правильно себя вести и что обязательно следует сделать в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 2019.

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Что делать в праздник Благовещения: народные традиции

Это значимый церковный праздник, а потому каждому верующему важно настроиться на благостный лад, отложить все дела, не заниматься никакой серьезной работой, а посетить храм и помолиться.

С давних времен на праздник Благовещения крестьяне просили Богоматерь о заступничестве, благополучии для семьи и богатого урожая. Был даже обычай ставить образ праздника в посуду с яровым зерном для посева и просить Мать Божью и Гавриила-Архангела благоволить урожаем. Уже на следующий день после Благовещения было принято начинать сев яровых.

На Благовещенье так же, как и на Сорока мучеников, хозяйки пекли жаворонков из теста, а затем раздавали булочки детям, угощали домашних животных, пели веснянки, зазывали перелетных птиц и приглашали весну.

В праздник рано утром умывались талой или родниковой водой, чтобы быть здоровыми и красивыми, а также, чтобы избавиться от всяких болезней.

Чтобы весь год быть нарядными, у славян был обычай в этот день выносить из дома во двор одежду, приготовленную в течение зимы, а также приданое незамужних девушек. Если хотите, чтобы в течение года у вас появлялись обновки, на Благовещение наденьте новую и нарядную одежду.

Сохранился интересный обряд пересчитывать на Благовещение деньги, чтобы они водились в кошельке весь год. Наши предки носили при себе деньги и совершали этот ритуал в праздник, едва заслышав кукушку.

Чтобы весь год быть здоровыми, бодрыми и активными, люди на Благовещение бегали вокруг дома, а незамужние девушки устраивали первые после зимы хороводы.

Праздник Благовещения 2019 приходится на период Великого поста. В этот день церковным уставом разрешено послабление поста, и в пищу можно употреблять рыбу и вино.

Обязательно обратите внимание на погоду в этот день. Считается, какая погода стоит на Благовещение, такой будет и на Пасху. А солнце в этот день обещало хороший урожай в году.

Наши предки верили, что в ночь на Благовещение раскрываются небеса, и сам Господь благословляет землю, деревья и растения, живность и людей. В это время можно попросить благословления для себя. Главное делать это с чистыми помыслами – и ваша просьба будет услышана, а желания сбудутся.

Ранее мы рассказывали, когда отмечается Пасха 2019 в Украине.

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