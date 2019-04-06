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Благовещение 2019: история и суть древнего православного праздника

В чем смысл праздника Благовещения: птица гнезда не вьет, девица косы не плетет и всякая работа считается грехом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:54
Архангел Гавриил и Мария. Фото: gettyimages
Архангел Гавриил и Мария.
Фото: gettyimages

День Благовещения Пресвятой Богородицы отмечается каждый год 7 апреля. Это праздник является одним из двенадцати главных в православном календаре. Сайт "Сегодня" выяснил историю этого дня и разобрался в чем смысл праздника.

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Благовещение означает "благая", то есть хорошая весть. Именно в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сказал ей о грядущем рождении Иисуса Христа.

Суть праздника Благовещения Пресвятой Богородицы

Согласно предсказаниям, Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а по наступлению 14 лет она должна была оставить храм и либо вернуться к родителям, либо выйти замуж. Когда священники захотели выдать ее замуж, Мария возразила им и заявила, что обещала Богу остаться навсегда девою.

Тогда священники обручили ее с дальним родственником, восьмидесятилетним старцем Иосифом, чтобы он заботился о Марии. Они жили в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа и вели очень скромную и уединенную жизнь.

Через четыре месяца после обручения к Марии явился ангел и, когда она читала Священное Писание, сказал: "Радуйся Благодатная! (то есть исполненная благодати Божией – даров Святого Духа). Господь с тобою! Благословенна ты между женами".

Таким образом, Архангел Гавриил возвестил ей, что она обрела величайшую благодать у Бога – стать Материю сына Божия.

На возражения Марии о том, как может родиться сын у той, которая не знает мужа, Архангел открыл ей истину, которую он принес от Бога: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: "Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему".

В народе с Благовещением связаны различные обычаи. Говорят, что в Благовещение "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет" – в этот день любая работа считается грехом.

Ранее мы рассказывали об обрядах, приметах и поверьях праздника Благовещения 2019.

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Источник: Сегодня
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