Благовещение-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Сегодня.Lifestyle пишут о самых важных правилах, обычаях, традициях, а также запретах в этот день

Благовещение – это один из 12 главных праздников православной церкви, который ежегодно отмечается 7 апреля. В этот день важно посвятить все свое время духовному просвещению, не отвлекаясь на работу и суетные дела. Запрещен физический труд, работа, стирка, шитье и уборка.

Сегодня.Lifestyle пишут о самых важных правилах, обычаях, традициях, а также запретах в день Благовещения Пресвятой Богородицы-2020.

История праздника Благовещение-2020

Название праздника происходит от словосочетания "благая весть". По преданию, в этот день архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил, что она непорочно забеременеет от Святого Духа и родит Сына Божьего – Иисуса Христа.

Благовещение 2020 отмечаем 7 апреля Фото: Wikipedia

В народе Благовещение воспринимали как праздник весны – начало нового сельскохозяйственного года. Зерно люди освящали перед посевом, ставя благовещенскую икону рядом с ним. Также существует древний обычай в день Благовещения выпускать на волю птиц. Обряд символизирует возвращение с весенним равноденствием птиц, готовых вить гнезда и производить потомство.

Благовещение-2020: приметы на 7 апреля

Одежду, купленную накануне праздника, нельзя было примерять в этот день, иначе она быстро испортится и порвется.

Благовещение – это один из 12 главных праздников православной церкви Фото: Pixabay

Многие семьи в этот день старались не ссориться, потому что верили – как проведешь Благовещение, так и пройдет год.

Смотрите видео, как верующие восточного обряда отмечают Благовещение:

В этот день ожидали ветер, иней и туман – это сулило хороший урожай.

7 апреля тщательно следили за погодой. Если в этот день был дождь, то готовились к хорошему урожаю ржи, а если гроза – верили, что уродятся орехи.

Рыбаки надеялись, что в этот день будет дождливая погода – это к хорошему улову на весь год.

Если на небе не удалось посчитать ни одной ласточки, значит, весна будет холодная и еще не скоро начнет теплеть.

Если на Благовещение солнце восходит на чистом небе, то весна ранняя, если в полдень – средняя, если ясно вечером – поздняя.

7 апреля запрещено сквернословить и ссориться Фото: Depositphotos

Если на Благовещение будет хорошая погода – будет хороший урожай.

Гроза в день и вечер Благовещения свидетельствует, что в этом году будет очень много орехов.

А вот если будет падать дождь, то осенью будет очень богатый урожай грибов.

Что можно и нельзя делать на Благовещение-2020

В этот день запрещен физический труд, работа, стирка, шитье и уборка. Говорили, что в этот день даже птица гнезда не вьет. Также на праздник часто выпускали в небо белых голубей.

Запрещено сквернословить, ссориться, обижать людей или животных, думать о плохом и желать кому-то зла.

В Благовещение соблюдается великий пост: нельзя есть мясные и молочные продукты. Однако рыба и морепродукты в этот день разрешены. Запрещено чревоугодие и употребление алкоголя.

Также ранее считалось, что на Благовещение нельзя зажигать открытый огонь в доме.

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