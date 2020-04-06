Благовещение-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день
Сегодня.Lifestyle пишут о самых важных правилах, обычаях, традициях, а также запретах в этот день
Благовещение – это один из 12 главных праздников православной церкви, который ежегодно отмечается 7 апреля. В этот день важно посвятить все свое время духовному просвещению, не отвлекаясь на работу и суетные дела. Запрещен физический труд, работа, стирка, шитье и уборка.
Сегодня.Lifestyle пишут о самых важных правилах, обычаях, традициях, а также запретах в день Благовещения Пресвятой Богородицы-2020.
История праздника Благовещение-2020
Название праздника происходит от словосочетания "благая весть". По преданию, в этот день архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил, что она непорочно забеременеет от Святого Духа и родит Сына Божьего – Иисуса Христа.
В народе Благовещение воспринимали как праздник весны – начало нового сельскохозяйственного года. Зерно люди освящали перед посевом, ставя благовещенскую икону рядом с ним. Также существует древний обычай в день Благовещения выпускать на волю птиц. Обряд символизирует возвращение с весенним равноденствием птиц, готовых вить гнезда и производить потомство.
- Одежду, купленную накануне праздника, нельзя было примерять в этот день, иначе она быстро испортится и порвется.
- Многие семьи в этот день старались не ссориться, потому что верили – как проведешь Благовещение, так и пройдет год.
Смотрите видео, как верующие восточного обряда отмечают Благовещение:
- В этот день ожидали ветер, иней и туман – это сулило хороший урожай.
- 7 апреля тщательно следили за погодой. Если в этот день был дождь, то готовились к хорошему урожаю ржи, а если гроза – верили, что уродятся орехи.
- Рыбаки надеялись, что в этот день будет дождливая погода – это к хорошему улову на весь год.
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- Если на небе не удалось посчитать ни одной ласточки, значит, весна будет холодная и еще не скоро начнет теплеть.
- Если на Благовещение солнце восходит на чистом небе, то весна ранняя, если в полдень – средняя, если ясно вечером – поздняя.
- Если на Благовещение будет хорошая погода – будет хороший урожай.
- Гроза в день и вечер Благовещения свидетельствует, что в этом году будет очень много орехов.
- А вот если будет падать дождь, то осенью будет очень богатый урожай грибов.
- В этот день запрещен физический труд, работа, стирка, шитье и уборка. Говорили, что в этот день даже птица гнезда не вьет. Также на праздник часто выпускали в небо белых голубей.
- Запрещено сквернословить, ссориться, обижать людей или животных, думать о плохом и желать кому-то зла.
- В Благовещение соблюдается великий пост: нельзя есть мясные и молочные продукты. Однако рыба и морепродукты в этот день разрешены. Запрещено чревоугодие и употребление алкоголя.
- Также ранее считалось, что на Благовещение нельзя зажигать открытый огонь в доме.
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