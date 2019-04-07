Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

Узнайте, какие существуют запреты в праздник 7 апреля

7 апреля отмечаем Благовещение-2019 Фото: Depositphotos

Православные украинцы 7 апреля ежегодно отмечает религиозный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, с которым связано множество примет и традиций. В день Благовещения Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа — Сына Божьего. Не забудьте сегодня поздравить с праздником Благовещения всех родных и близких людей.

7 апреля отмечаем Благовещение Фото: Pixabay

Благовещение-2019: что нельзя делать 7 апреля

На Благовещение категорически запрещалось делать какую-то работу: "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет".

В Благовещение нельзя ничего отдавать из дома, особенно одалживать деньги. Считается, что так можно отдать свое здоровье и благополучие.

В Благовещение нельзя стричься, красить и даже причесывать волосы. Также нельзя шить и вязать.

На Благовещение не надо сеять семена или высаживать саженцы, может не быть урожая.

В Благовещение нельзя жечь свечи, лучины и лампы для освещения дома, чтобы не пропустить свет Ангела.

В Благовещение нельзя одевать новую одежду – порвется и испачкается так, что не отстираете.

Что можно делать на Благовещение

Благовещение Пресвятой Богородицы совпадает с серединой самого строгого Великого Поста, однако в честь праздника разрешается есть рыбу. Мясо, яйца, молоко при этом по-прежнему исключаются из трапезы. Православным на Благовещение стоит чаще ходить в церковь и обязательно исповедоваться. Самый правильный подход – это провести день с семьей, в молитве и с чистыми мыслями, навещать родственников и не отвлекаться на мирские проблемы.

Ранее мы рассказывали об обрядах, приметах и поверьях праздника Благовещения 2019.Кроме этого, мы писали, что нужно делать в праздник Благовещение 2019. Также "Сегодня" писали, что нельзя делать в праздник Благовещения 7 апреля.

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