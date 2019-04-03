Благовещение: когда отмечают праздник в 2019 году

Узнайте дату праздника Благовещение в 2019 году

Благовещение в 2019 году отмечают 7 апреля Фото: Depositphotos

Благовещение Пресвятой Богородицы, один из 12 главных (двунадесятых) праздников, православные украинцы ежегодно отмечают 7 апреля, воскресенье. Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении ею Богомладенца Христа.

В Украину праздник пришел с утверждением христианства. Оно также известно под названием "третьей встречи весны" – после Сретения и Сорока Мучеников.

Говорят, что весна в этот день окончательно поборола зиму, Бог благословляет землю и открывает ее для сева, а потому только после Благовещения можно было начинать полевые работы. "Беспокоить" землю до этой даты считалось большим грехом.

Празднование Благовещения не отлагается даже в день Пасхи, если эти праздники совпадают, а если это торжество приходится на дни поста, то пост ослабляется и разрешено есть рыбу.

Ранее "Сегодня" сообщали, что чаще всего Благовещение отмечается в дни Великого поста. Также мы писали, что нельзя делать в праздник Благовещения 7 апреля.

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