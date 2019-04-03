Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Благовещение: когда отмечают праздник в 2019 году

Узнайте дату праздника Благовещение в 2019 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:57
Благовещение в 2019 году отмечают 7 апреля
Благовещение в 2019 году отмечают 7 апреля
Фото: Depositphotos

Благовещение Пресвятой Богородицы, один из 12 главных (двунадесятых) праздников, православные украинцы ежегодно отмечают 7 апреля, воскресенье. Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении ею Богомладенца Христа.

В Украину праздник пришел с утверждением христианства. Оно также известно под названием "третьей встречи весны" – после Сретения и Сорока Мучеников.

Говорят, что весна в этот день окончательно поборола зиму, Бог благословляет землю и открывает ее для сева, а потому только после Благовещения можно было начинать полевые работы. "Беспокоить" землю до этой даты считалось большим грехом.

Празднование Благовещения не отлагается даже в день Пасхи, если эти праздники совпадают, а если это торжество приходится на дни поста, то пост ослабляется и разрешено есть рыбу.

Ранее "Сегодня" сообщали, что чаще всего Благовещение отмечается в дни Великого поста. Также мы писали, что нельзя делать в праздник Благовещения 7 апреля.

Смотрите видео: как верующие восточного обряда отмечают Благовещение

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Порошенко поздравил украинцев с праздником Благовещения Благовещение 2018: история и суть праздника
видео религия праздник православие дата благовещение
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Михаил Трухин об алкоголизме
Михаил Трухин об алкоголизме
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина

Популярные статьи

Сегодня, 09:15Fun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Сегодня, 07:02Fun

Невнимательность принесла мужчине тысячи долларов

Вчера, 14:36Афиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

Вчера, 13:22Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 12:17Fun

Журналистка спряталась от оператора в прямом эфире: забавное видео

Вчера, 12:04Шоу-бизнес

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

Вчера, 10:10Wellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

Вчера, 10:08Шоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

Вчера, 08:00Food

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

1 апреляFun

Выходные дни и праздники в апреле 2019 в Украине

1 апреляFun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

1 апреляFun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

1 апреляFun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

31 мартаТехно

Фиаско: Apple отправили на "кладбище" перспективный проект

Новости партнеров

«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
Кирилл Сафонов попался на измене
Кирилл Сафонов попался на измене
Владимир Стержаков разоблачил дочь после повторного ДНК-теста
Владимир Стержаков разоблачил дочь после повторного ДНК-теста
Роза Сябитова показала, в каких условиях живет за городом
Роза Сябитова показала, в каких условиях живет за городом
Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак
Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак