Благовещение: когда отмечают праздник в 2019 году
Узнайте дату праздника Благовещение в 2019 году
Благовещение Пресвятой Богородицы, один из 12 главных (двунадесятых) праздников, православные украинцы ежегодно отмечают 7 апреля, воскресенье. Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении ею Богомладенца Христа.
В Украину праздник пришел с утверждением христианства. Оно также известно под названием "третьей встречи весны" – после Сретения и Сорока Мучеников.
Говорят, что весна в этот день окончательно поборола зиму, Бог благословляет землю и открывает ее для сева, а потому только после Благовещения можно было начинать полевые работы. "Беспокоить" землю до этой даты считалось большим грехом.
Празднование Благовещения не отлагается даже в день Пасхи, если эти праздники совпадают, а если это торжество приходится на дни поста, то пост ослабляется и разрешено есть рыбу.
Ранее "Сегодня" сообщали, что чаще всего Благовещение отмечается в дни Великого поста. Также мы писали, что нельзя делать в праздник Благовещения 7 апреля.
Смотрите видео: как верующие восточного обряда отмечают Благовещение
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram