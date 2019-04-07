Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в прозе и открытки

Самые лучший поздравления с праздником 7 апреля

7 апреля отмечаем праздник Благовещение Фото: Depositphotos

Благовещение Пресвятой Богородицы является одним из наиболее главных и радостных праздников в православном календаре, который входит в список 12 важнейших религиозных дат после Пасхи. В 2019 году день благой вести выпадает на Седмицу – четвертую неделю Великого поста.

Мы собрали для вас лучшие варианты поздравлений с Благовещением Пресвятой Богородицы-2019.

Поздравление с Благовещением-2019 Фото: Pixabay

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Поздравляю с Великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!

Поздравление с Благовещением-2019 Фото: Pixabay

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Поздравляю с большим христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть всё в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!

Поздравление с Благовещением-2019 Фото: Pixabay

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С прекрасным праздником Благовещения Пресвятой Богородицы поздравляем всех верующих христиан! Пусть в этот святой день каждому дому солнце дарит лучи доброты, уюта, нежности, искренности и бескорыстной любви, прогоняя все печали, невзгоды и горести!

Поздравление с Благовещением-2019 Фото: Pixabay

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Благовещенье Пресвятой Богородицы пусть наполняет ваше сердце всепоглощающей любовью, укрывая вас от всех бед и невзгод! Желаем встретить этот добрый праздник рядом со своими любимыми и близкими людьми, окружая их своим вниманием, трогательной заботой и родственным теплом!

Поздравление с Благовещением-2019 Фото: Pixabay

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Пусть святая Дева Мария в этот праздник вам явит свою материнскую любовь, наполнит благодатью и укроет от всех горестей и неудач! Будьте счастливы рядом со своими близкими людьми, получая от них тепло и заботу и даря им взамен свою любовь! С Благовещеньем Пресвятой Богородицы!

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В этот дивный праздник будем славить святую Мать Спасителя, посылая ей молитвы и благодаря за её материнскую заботу и любовь! Пусть в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы ваши души наполнятся благостью, а сердца будут ликовать от любви, нежности и счастья!

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Прославляем в чудный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы прекрасного архангела Гавриила, принесшего Благую Весть и чистую, добрую Деву Марию, ставшую матерью Христа Спасителя! Пусть эти славные и добрые святые берегут вас, ваши дома и семьи от невзгод и одаривают вас счастьем!

Ранее мы рассказывали об обрядах, приметах и поверьях праздника Благовещения 2019.Кроме этого, мы писали, что нужно делать в праздник Благовещение 2019. Также "Сегодня" писали, что нельзя делать в праздник Благовещения 7 апреля.

Смотрите видео: как верующие восточного обряда отмечают Благовещение

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