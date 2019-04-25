Блогерша-туристка призналась в обмане подписчиков: "Это все Photoshop"

Девушка по имени Гэбби Ханна несколько дней описывала поездку на фестиваль в сториз

Гэбби Ханна Фото: instagram.com/gabbiehanna

Американская блогерша и путешественница Гэбби Ханна шокировала своих друзей и подписчиков в Instagram и YouTube неожиданным заявлением. Девушка призналась, что ее снимки, якобы сделанные на музыкальном фестивале Коачелла, являются обыкновенной фальшивкой. Соответствующее видео американка опубликовала в сети.

Гэбби Ханна Фото: instagram.com/gabbiehanna

На записи Гэбби Ханна рассказывает, как несколько дней подряд описывала поездку на фестиваль Коачелла в Instagram-сториз. Блогерша показывала жилье, которое она якобы сняла через Airbnb, публиковала видео, на которых были ее друзья и выступали участники Коачеллы. Вдобавок Ханна запостила несколько фото себя самой на фоне сцены и декораций фестиваля.

Как оказалось, Гэбби фотографировалась неподалеку от дома, а нужный фон подставляла с помощью Photoshop. Что касается видео с фестиваля, блогерша брала записи у своих друзей, которые действительно были на Коачелле.

Гэбби Ханна Фото: instagram.com/gabbiehanna

"Не надо зацикливаться на нескольких постах в неделю от ваших любимых блогеров, которые рассказывают, какой потрясающей жизнью они живут. Все то время, которое я была на Коачелле, я на самом деле провела у себя дома за компьютером", — посоветовала Гэбби Ханна слушателям и подписчикам.

Напомним, девушка повисла над пропастью ради красивого фото. Также "Сегодня" писали, как блогерша разрыдалась после удаления Instagram.

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