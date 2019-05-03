Блогершу раскритиковали за снимок на фоне башни с крестом

Россиянка оскандалилась из-за фотографий, сделанных в Северной Осетии

Кристины Шелест Фото: instagram.com/oiiikrisiiio

Фотография россиянки Кристины Шелест в Instagram разозлил некоторых жителей Северной Осетии.

В конце апреля девушка активно путешествовала и выкладывала снимки в сети. Про ее визит написала местная пресса: "Известный российский блогер Крис Шелест волею судьбы оказалась в Осетии, что она увидела и какие впечатления остались, можно прочесть на ее странице".

Скриншот страницы в Instagram / news_vladikavkaz

Пользователи из Северной Осетии стали оскорблять Шелест, заявляя, что фотографировать "свою попу на фоне башни" неприемлемо.

"В директ повалились сообщения о том, чтобы я больше не приезжала в Осетию, и куча "комплиментов". И все потому, что в паблике Владикавказа выставили пост с моими фото", – написала Кристина.

Позже сообщество в Instagram, опубликовавшее фото Шелест, извинилось перед ней: "Публично приносим свои извинения за публикацию, поскольку не знали, какие последствия за собой она понесет в адрес блогера".



28 Апр 2019 в 1:33 PDT INSTAGRAM (@news_vladikavkaz)

Напомним, девушка повисла над пропастью ради красивого фото. Также "Сегодня" писали, как блогерша разрыдалась после удаления Instagram.

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