Блогершу раскритиковали за снимок на фоне башни с крестом
Россиянка оскандалилась из-за фотографий, сделанных в Северной Осетии
Фотография россиянки Кристины Шелест в Instagram разозлил некоторых жителей Северной Осетии.
В конце апреля девушка активно путешествовала и выкладывала снимки в сети. Про ее визит написала местная пресса: "Известный российский блогер Крис Шелест волею судьбы оказалась в Осетии, что она увидела и какие впечатления остались, можно прочесть на ее странице".
Пользователи из Северной Осетии стали оскорблять Шелест, заявляя, что фотографировать "свою попу на фоне башни" неприемлемо.
"В директ повалились сообщения о том, чтобы я больше не приезжала в Осетию, и куча "комплиментов". И все потому, что в паблике Владикавказа выставили пост с моими фото", – написала Кристина.
Позже сообщество в Instagram, опубликовавшее фото Шелест, извинилось перед ней: "Публично приносим свои извинения за публикацию, поскольку не знали, какие последствия за собой она понесет в адрес блогера".
Напомним, девушка повисла над пропастью ради красивого фото. Также "Сегодня" писали, как блогерша разрыдалась после удаления Instagram.
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