Богатырь весом в 440 кг удивил выбором невесты: фото

У мужчины есть ряд требований к будущей супруге

Арбаб Хизер Хайат Фото: catersnews

27-летний пакистанский богатырь Арбаб Хизер Хайат из Мардана, который прославился у себя на родине благодаря соревнованиям по пауэрлифтингу, в интервью таблоиду Daily Mail признался, что активно ищет спутницу жизни. Однако к кандидатуре возлюбленной у 440-килограммового мужчины есть ряд требований.

Арбаб Хизер Хайат отмечает, что для него крайне важно, чтобы избранница весила не менее 100 кг, так как более хрупкую девушку силач боится раздавить. Также его возлюбленная должна быть не ниже 193 см, чтобы хорошо смотреться рядом со 198-сантиметровым богатырем.

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"Мои родители хотят, чтобы я женился. Они ждут внуков, но я все еще не нашел подходящую девушку, – рассказывает он. – Мне нужна жена-"тяжеловес", чтобы я не причинил ей вреда. Все девушки, которые хотели выйти за меня замуж, были слишком худыми".

Арбаб Хизер Хайат Фото: catersnews Арбаб Хизер Хайат Фото: catersnews Арбаб Хизер Хайат Фото: catersnews Арбаб Хизер Хайат Фото: catersnews Арбаб Хизер Хайат Фото: catersnews Арбаб Хизер Хайат Фото: catersnews 1/6

Кроме того, чтобы окончательно покорить сердце Арбаба, претендентке нужно обладать отличными кулинарными навыками. Ведь аппетит у мужчины отменный: на завтрак он съедает 36 яиц, а в течение дня – более трех килограммов мяса, несколько мисок риса, запивая все это пятью литрами молока.

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