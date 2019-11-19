Больного пса бросили хозяева, но он выжил и спасает жизни другим

Питомца по кличке Медведь приютили представители Университета Саншайн-Коста

Пса по кличке Медведь Фото: facebook.com/ifaw

14 ноября Международный фонд защиты животных опубликовал в официальной Facebook-группе фотографии пса по кличке Медведя – это помесь бордер-колли и кули. Собака спасает пострадавших при пожаре коал в австралийском штате Новый Южный Уэльс и Квинсленд. Однако прошлые хозяева отказались от питомца, поскольку он страдает обсессивно-компульсивным расстройством и не любит играть. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Пса Медведя приютили представители Университета Саншайн-Коста и обучили искать коал. На этой неделе питомец прочесывал населенный пункт Куройба. Его обучили находить коал по запаху и предупреждать группу спасателей. Поскольку собаке приходится работать в суровых условиях, ее лапы защищены специальными ботинками. "Сейчас спасение коал – наша приоритетная задача", – заключила сотрудница Международного фонда защиты животных Джози Шаррад.

"Пес Медведь с представителями организации Detection Dogs for Conservation присоединилась к спасательной группе Квинсленда. На востоке Австралии бушуют массовые пожары. Они разрушают среду обитания коал, а также уносят сотни жизней не только коал, но и других животных", – подписали фото сотрудники Detection Dogs for Conservation.

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