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Большая белая акула атаковала лодку рыбака: появилось видео

Сегодня, 13:52

Мужчине повезло сделать уникальные кадры и при этом остаться невредимым

Рыбак Дин Батлер из австралийского города Форстер (штат Новый Южный Уэльс) снял на видео нападение большой белой акулы на его лодку – хищница откусила часть винта. Инцидент произошел в воскресенье, 30 августа. Ролик опубликован на сайте телеканала 9News.

По словам Батлера, во время рыбалки на лодке он заметил на поверхности воды огромную тушу кита и остановился, чтобы снять на видео, как десятки акул поедают ее.

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"Я увидел очень большую белую акулу и крупную тигровую акулу. Думаю, они весили по 400 килограммов. Трехметровые хищницы начали кружить вокруг моей лодки. Большая белая акула бросилась на корму и откусила кусок винта", – рассказывает австралиец.

Мужчина утверждает, что ему повезло сделать уникальные кадры и при этом остаться невредимым. "Я рад, что увидел их при свете дня, потому что в темноте можно было бы легко в них врезаться. Выйти из лодки и оказаться окруженным этими существами в темноте было бы страшно", – отметил он.

Ранее "Сегодня" писали о мужчине из американского штата Делавэр, который голыми руками схватил акулу и снял ее с рыболовного крючка на пляже в парке Кейп Хенлопен.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Кроме этого, мы рассказывали, как гигантская акула-людоед окружила мужчину в лодке.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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