Борьбу львицы и слона за выживание случайно сняли на видео

Автор опубликованной записи подметил, что это чрезвычайно редкая схватка

Драка слона и львицы попала на видео в Зимбабве Фото: Pixabay

Захватывающую битву слона с голодной львицей сняли на видео посетители национального парка Хуэндж в Зимбабве. По словам автора ролика Сэмюэля Шевалье, это чрезвычайно редкий случай борьбы двух животных за выживание. По его мнению, детеныши львицы ждали еды и наблюдали за схваткой, которая закончилась не в пользу их матери.

На опубликованных в интернете кадрах можно увидеть, как лев атакует слона и несколько раз царапает его. Жертва издает протяжной вопль и всеми силами пытается скинуть с себя хищника, который неоднократно кусает его. Через некоторое время слону все же удается сбросить львицу, после чего она удаляется в кусты к своим детенышам.

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Напомним, в сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Кроме этого, "Сегодня" писали, что во Франции лев напал на дрессировщика: мужчине делали операцию пять часов. После нападения льва решили в цирке больше не держать – животное перевели в зоопарк.

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