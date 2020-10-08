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Боролся за первое место: амбициозный страус посоревновался с велогонщиками на шоссе (видео)

Сегодня, 09:05

Птица разогналась до скорости велосипедистов и попыталась догнать лидера

В Южной Африке во время шоссейной велогонки вдоль мыса Кейп-Пойнт произошел курьезный инцидент. В какой-то момент к спортсменам присоединился страус. Птица разогналась до скорости велосипедистов и попыталась догнать лидера. Однако эта попытка оказалась неудачной – страус решил остановиться и прекратить погоню.

Курьезные кадры снял один из участников соревнования – Дэниел Сасс. Ролик позже появился в Twitter.

"Когда мы катились по холмам и любовались красотой природы, мы неожиданно заметили странную птицу. Потом я понял, что это страус и он преследует нашего сильнейшего наездника – Бена. Но никто не может поймать Бена", – смеется велогонщик.

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Страус – самая большая птица в мире. Может разгоняться до 69 км/ч и преодолевать расстояние до 49 км. Страусы в зависимости от среды обитания едят растения, семена, насекомых, ящериц и мелких грызунов.

Напомним, это уже не первый подобный случай. В городе Андрушевка Житомирской области страус пробежался по улице за велосипедистом.

Смотрите видео о страусиной ферме под Киевом

Кроме этого, в Южной Австралии сняли на видео страуса эму, который нагло таскал еду с сиденья открытой машины.

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Источник: Сегодня
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