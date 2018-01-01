Бразилец живет в песочном замке 22 года

Мужчина готовит на плитке снаружи своего жилища и платит за возможность принять душ

Замок был построен собственноручно. Фото: YouTube

Уроженец Рио-де-Жанейро Марсио Мизэл Матолиас (Marcio Mizael Matolias) по прозвищу "Король" построил на пляже замок, в котором прожил 22 года. Источниками вдохновения для него послужила архитектура Антонио Гауди и Оскара Нимейера.

Изначально Матолиас не планировал жить в своём замке и собирался использовать его как книжный магазин. Однако позже он переехал из своего постоянного жилья в песочную постройку, укреплённую деревянными балками.

Бразилец готовит на плитке снаружи своего жилища и платит за возможность принять душ на пожарной станции через дорогу. Своё время он тратит на чтение, игру в гольф и совершенствование замка.

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