Бразилец живет в песочном замке 22 года
Мужчина готовит на плитке снаружи своего жилища и платит за возможность принять душ
Уроженец Рио-де-Жанейро Марсио Мизэл Матолиас (Marcio Mizael Matolias) по прозвищу "Король" построил на пляже замок, в котором прожил 22 года. Источниками вдохновения для него послужила архитектура Антонио Гауди и Оскара Нимейера.
Изначально Матолиас не планировал жить в своём замке и собирался использовать его как книжный магазин. Однако позже он переехал из своего постоянного жилья в песочную постройку, укреплённую деревянными балками.
Бразилец готовит на плитке снаружи своего жилища и платит за возможность принять душ на пожарной станции через дорогу. Своё время он тратит на чтение, игру в гольф и совершенствование замка.
Курьезные случаи звезд на таможнях смотрите на видео ниже:
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Источник: Знамя Индустрии