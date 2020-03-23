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"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людям

39-летняя женщина предупредила всех о серьезности заражения

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:16

39-летняя Тара Джейн Лэнгстон из Лондона, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию нового типа, записала видеообращение и рассказала о том, как протекает ее болезнь. Короткий ролик из реанимации она отправила коллегам по работе, чтобы предупредить о серьезности заражения (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

"Взгляните на меня, я лежу в реанимации и не могу дышать без трубки, – говорит на записи она. – Ко мне подсоединены катетеры. Сейчас я чувствую себя в десять раз лучше, чем раньше. Если вы все еще курите, бросьте эту вредную привычку прямо сейчас. Потому что чертовы легкие вам еще пригодятся. И, прошу вас, соблюдайте все возможные меры предосторожности. Все это правда ужасно. Вы можете оказаться на моем месте".

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Женщина рассказывает, что она, вероятно, заразилась коронавирусом при посещении тренажерного зала. 13 марта британка попала в больницу. Спустя два дня у нее диагностировали болезнь COVID-19.

"Медики думали, что у меня инфекция органов грудной клетки. Мне прописали антибиотики, ибупрофен и парацетамол. Я принимала около восьми таблеток ибупрофена ежедневно. Теперь доктора считают, что именно это лекарство усугубило мое состояние", – рассказывает Тара Джейн Лэнгстон в интервью изданию Daily Mail.

Видео: Luis Gustavo Moretti

Также женщина описала, что именно чувствует: "Будто в легких осколки стекла. Сложно объяснить. Приходится бороться за каждый вздох. Это страшно. Я бы никогда в жизни не хотела пройти через все это снова", – говорит она.

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По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли более 14 тыс. человек, выявлено более 330 тыс. случаев заражения, из них 97 тысяч закончились выздоровлением пациента. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

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ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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