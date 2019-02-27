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Бригада пожарных спасла застрявшую в люке толстую крысу: видео

Вызволять животное прибыли девять человек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:09
Крыса застряла в люке
Крыса застряла в люке
Фото: Pixabay

В Германии группа пожарных пришла на помощь очень толстой крысе, которая застряла в крышке люка. В целом животное вызволять прибыли девять человек, пишет Spiegel.

Инцидент произошел в городе Бенсхайм, где пожарные отреагировали на обращение женщины о застрявшей крысе. Операция по спасению была снята на видео, в котором насчитывается, как минимум, один спасатель животных и восемь пожарных. В итоге, старания увенчались успехом и пухлую крысу извлекли из крышки люка без травм. После спасения она была выпущена на волю.

Спасатель, принимавший участие в операции, прокомментировал инцидент, отметив, что крыса застряла в районе бедер, и не в состоянии была податься ни вперед, ни назад. "Даже животные, которых ненавидят многие, заслуживают уважения", – также добавил он.

Напомним, крыса вызвала хаос в вагоне нью-йоркского метро. Пассажиры с криками поджимали ноги и вскакивали на сиденья, чтобы пропустить грызуна, который носился из одного конца вагона в другой. А в восточном индийском штате Бихар крысы выпили тысячи литров конфискованного алкоголя. Об этом заявили местные полицейские. Кроме этого, крыса сорвала рейс авиалайнера в США

Смотрите видео: в центре Кривого Рога поселились стаи крыс

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