Британка 10 лет питалась только хлебом и чипсами: как она выглядит сейчас (фото)

Другие продукты вызывали у девушки панику и рвоту

Британка Иззи Коул, которая из-за расстройства пищеварения 10 лет ела исключительно хлеб и чипсы, показала на фото, как она выглядит сейчас.

По словам Коул, все началось в трехлетнем возрасте. Она начала отказываться от приготовленной еды и закатывала истерики, если ее заставляли есть насильно. Другие продукты вызывали у девушки панику и рвоту. С годами проблема ухудшалась, а врачи ничем не могли ей помочь, пишет издание Comic Sands.

Из-за этой проблемы Коул не могла обедать со сверстниками в школе. "Я была в том возрасте, когда очень важно иметь друзей, но я чувствовала, что не могу быть с ними на одной волне", – призналась она.

Иззи Коул 10 лет ела исключительно хлеб и чипсы Фото: PA Real Life Иззи Коул 10 лет ела исключительно хлеб и чипсы Фото: PA Real Life Иззи Коул 10 лет ела исключительно хлеб и чипсы Фото: PA Real Life Иззи Коул 10 лет ела исключительно хлеб и чипсы Фото: PA Real Life Иззи Коул 10 лет ела исключительно хлеб и чипсы Фото: PA Real Life Иззи Коул 10 лет ела исключительно хлеб и чипсы Фото: PA Real Life Иззи Коул 10 лет ела исключительно хлеб и чипсы Фото: PA Real Life 1/7

Однажды мать Иззи случайно заметила рекламу гипнолога и клинического терапевта, который специализируется на проблемах с едой. Сеанс гипноза шел два часа и в итоге помог британке. Покинув кабинет специалиста, она тут же съела взятый с собой бутерброд.

"Я стояла на улице, ела ананас и плакала", – призналась она.

Напомним, австралиец год питался одной картошкой: как изменилось его тело сейчас.

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