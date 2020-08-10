Британка 10 лет питалась только хлебом и чипсами: как она выглядит сейчас (фото)
Другие продукты вызывали у девушки панику и рвоту
Британка Иззи Коул, которая из-за расстройства пищеварения 10 лет ела исключительно хлеб и чипсы, показала на фото, как она выглядит сейчас.
По словам Коул, все началось в трехлетнем возрасте. Она начала отказываться от приготовленной еды и закатывала истерики, если ее заставляли есть насильно. Другие продукты вызывали у девушки панику и рвоту. С годами проблема ухудшалась, а врачи ничем не могли ей помочь, пишет издание Comic Sands.
Из-за этой проблемы Коул не могла обедать со сверстниками в школе. "Я была в том возрасте, когда очень важно иметь друзей, но я чувствовала, что не могу быть с ними на одной волне", – призналась она.
Однажды мать Иззи случайно заметила рекламу гипнолога и клинического терапевта, который специализируется на проблемах с едой. Сеанс гипноза шел два часа и в итоге помог британке. Покинув кабинет специалиста, она тут же съела взятый с собой бутерброд.
"Я стояла на улице, ела ананас и плакала", – призналась она.
Напомним, австралиец год питался одной картошкой: как изменилось его тело сейчас.
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Кроме этого, "Сегодня" писали о британце, который четверть века питался только крекерами.
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