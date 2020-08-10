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Британка 10 лет питалась только хлебом и чипсами: как она выглядит сейчас (фото)

Сегодня, 12:33

Другие продукты вызывали у девушки панику и рвоту

Британка Иззи Коул, которая из-за расстройства пищеварения 10 лет ела исключительно хлеб и чипсы, показала на фото, как она выглядит сейчас.

По словам Коул, все началось в трехлетнем возрасте. Она начала отказываться от приготовленной еды и закатывала истерики, если ее заставляли есть насильно. Другие продукты вызывали у девушки панику и рвоту. С годами проблема ухудшалась, а врачи ничем не могли ей помочь, пишет издание Comic Sands.

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Из-за этой проблемы Коул не могла обедать со сверстниками в школе. "Я была в том возрасте, когда очень важно иметь друзей, но я чувствовала, что не могу быть с ними на одной волне", – призналась она.

Иззи Коул 10 лет ела исключительно хлеб и чипсы
Фото: PA Real Life
Иззи Коул 10 лет ела исключительно хлеб и чипсы
Фото: PA Real Life
Иззи Коул 10 лет ела исключительно хлеб и чипсы
Фото: PA Real Life
Иззи Коул 10 лет ела исключительно хлеб и чипсы
Фото: PA Real Life
Иззи Коул 10 лет ела исключительно хлеб и чипсы
Фото: PA Real Life
Иззи Коул 10 лет ела исключительно хлеб и чипсы
Фото: PA Real Life
Иззи Коул 10 лет ела исключительно хлеб и чипсы
Фото: PA Real Life
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Однажды мать Иззи случайно заметила рекламу гипнолога и клинического терапевта, который специализируется на проблемах с едой. Сеанс гипноза шел два часа и в итоге помог британке. Покинув кабинет специалиста, она тут же съела взятый с собой бутерброд.

"Я стояла на улице, ела ананас и плакала", – призналась она.

Напомним, австралиец год питался одной картошкой: как изменилось его тело сейчас.

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Кроме этого, "Сегодня" писали о британце, который четверть века питался только крекерами.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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