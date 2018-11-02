Британка заработала миллионы на продаже своих грязных носков

Свои грязные носки и обувь женщина продает фетишистам

Женщина заработала миллионы на продаже грязных носков. Фото: pixabay

В Великобритании 33-летняя Рокси Сайкс зарабатывает хорошие деньги непривычным способом. Точнее, способ привычны – продажа вещей. А вот то, что она продает – необычное. Оказалось, что женщина продает свои грязные носки и обувь фетишистам. За год она заработала на этом почти 100 тысяч футов (3,6 млн грн), пишет Metro.

Однажды коллега подметил, что у Сайкс красивые ноги, и ее убедили завести аккаунт в Instagram, где она могла бы их демонстрировать.

"Когда у меня появились тысячи подписчиков и сообщения о продаже использованных вещей, я поняла, что могу на этом зарабатывать. Я не показывала свое лицо или что-либо другое сначала", – рассказала британка.

Женщина поняла, что продажа грязных носков и обуви – действительно хороший источник дохода после того, как за месяц заработала более 8 тыс. фунтов (292 тыс. грн).

"Теперь я думаю, что никогда не прекращу это делать — сколько бы лет мне не исполнилось, мои ноги всегда смогут заработать мне деньги", — отмечает она.

Теперь Рокси Сайкс продает вещи не только через соцсети, но и на сайтах. Пара носков, которую она проносила целый день, уходит за 20 фунтов (729 грн), обувь после двух месяцев использования – за 200 фунтов (7 290 грн), а видео, на котором она шевелит пальцами ног, — за 100 фунтов (3 645 грн). Она также обучает фетиш-моделей тому, как зарабатывать в этом бизнесе.

Напомним, популярный видеоблогер MrBeast, который ведет собственный YouTube-канал, оставил 10 тысяч долларов чаевых за воду.