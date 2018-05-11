Британка живет с четырьмя мужчинами: "Осознала, что люблю каждого"

Женщина имеет мужа, жениха и двух бойфрендов

Британка любит четырех мужчин. Фото: кадр из видео

В английском утреннем ток-шоу на канале ITV приняла участие женщина по имени Мэри Крэмптон из Манчестера. Британка шокировала ведущих программы и телезрителей откровенным признанием о совместной жизни с четырьмя мужчинами: мужем, женихом и двумя бойфрендами.

Со слов Крэмптон, она ничего не знала о полиамории, пока не увидела в общественном заведении женщину, окруженную многочисленными партнерами. Этот случай заставил ее задуматься о подобной концепции построения собственной личной жизни.

"Думаю, я обнаружила, что была из тех, кто по-настоящему влюбился в более чем одного человека одновременно. Полагаю, у многих был такой опыт", – заявила она изданию The Mirror.

При этом женщина готова к тому, что у всех четверых мужчин будут другие "жены", помимо нее.

Напомним, "Я горячая и меня хотят все": 44-летняя женщина в ток-шоу спровоцировала жуткий скандал.

В сети обратили внимание на выпуск британского шоу This Morning, гостья которого – 44-летняя жительница Лондона Доун Козинс пожаловалась ведущим на повышенное внимание мужского пола. Ролик был опубликован на YouTube-канале передачи.

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